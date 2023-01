Ciclismo | Mark Cavendish sbarca all’Astana Qazaqstan per il 2023! Nuova sfida per lo sprinter britannico

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane adesso è arrivata anche l’ufficialità:ha firmato con l’Astanaper il 2023. L’esperto velocista dell’Isola di Man si appresta dunque a vivere unaavventura dopo il mancato rinnovo con la Quick-Step e il fallimento del progetto B&B Hotels-KTM. Il 37enne, campione del mondo a Copenaghen 2011, affronterà quest’anno la sua stagione n.17 da ciclista professionista. “Sono davvero entusiasta di questa avventura. L’AstanaTeam sarà un ottimo posto per avere successo, con una squadra forte guidata da Alexandr, un campione in bici e un gentiluomo giù dalla bici. Ho già goduto di una lunga carriera, ma la gioia di andare in bici e la voglia di continuare a vincere sono più intense che mai“, il commento dello ...

