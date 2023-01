Ciclismo | Egan Bernal | “In alcuni momenti ho pensato di smettere | ora sono motivato”

Leggi su oasport

(Di martedì 17 gennaio 2023) Iniziata la stagione delinternazionale. Dopo il Tour Down Under sarà la volta della Vuelta a San Juan, altra corsa con una startlist di lusso per essere ancora a gennaio. Al via anche il vincitore di Giro d’Italia e Tour de France, a caccia della migliore condizione dopo un 2022 da dimenticare. Il colombiano della Ineos Grenadiers ha dichiarato ad As: “Sto molto bene, sia a livello fisico che mentale. Miallenato bene e ora mi preparo per andare in Argentina, alla Vuelta a San Juan 2023.moltoper vedere come sto veramente dal punto di vista agonistico. In allenamento ho fatto registrare buoni numeri, ma la gara è un’altra cosa”. Sulla condizione generale dopo la terribile caduta dell’anno scorso: “Se poco tempo fa mi avessero detto che nel giro ...