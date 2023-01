Ciclismo | caduta in allenamento e frattura della clavicola per Juan Pedro Lopez

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’anno scorso è esploso alla grande nel Giro d’Italia, agguantando la Maglia Rosa e portandola per diversi giorni, chiudendo anche nella top-10classifica generale. Il 2023 doveva essere il suo anno, ma la nuova stagione non è iniziata nel migliore dei modi per. Lo spagnolo classe 1997Trek-Segafredo è caduto oggi ine dovrà stare fermo per qualche settimana. Il referto medico parla infatti disinistra. Almeno un mese di stop è obbligato per un infortunio simile, da capire dunque quando inizierà la sua annata. L’obiettivo era quello di partire in casa dalla Volta a la Comunitat Valenciana, in programma il primo febbraio, possibilità che sono vicine allo zero. Foto: ...

