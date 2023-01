Ciao Ninì Udovicich | il ricordo del giocatore del Novara

Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 17 gennaio 2023) IldiMercoledì 22 dicembre 2021, una bandiera di un calcio che fu, Giovanni- dettoè diventato un mito indelebile. Perché quel giorno, che coincide con i 113 anni dalla fondazione delCalcio, gli verrà intitolata la Curva Nord dello stadio “Piola” di. Un riconoscimento che ci sta tutto, per un, che è stato sicuramente una bandiera. Giocherà la sua prima partita in azzurro scudato a Bari da attaccante (un caso, visto che era un difensore centrale, di quelli rocciosi ma leali ) il 9 febbraio 1958 e la sua ultima partita la disputerà il 30 maggio 1976, per un totale di 19 stagioni , più di 500 partite e una decina di reti. Penso che, in molti di voi, possa sorgere spontanea una naturale ...