“Chiedete a lui” Messina Denaro | l’appello choc dei genitori di Denise Pipitone

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023) Matteosembrano non avere nulla in comune, infatti stiamo parlando di un boss di Cosa Nostra e di una povera bambina scomparsa nel nulla nel 2004 da Mazara del Vallo. Invece idella piccola hanno deciso di rompere il silenzio nelle scorse ore sui social e hanno fatto una richiesta ufficiale. Secondo loro, potrebbero esserci degli sviluppi alla luce dell’arresto dell’uomo, avvenuto il 16 gennaio in una clinica di Palermo dove era in cura per un tumore. Dunque, ci potrebbe essere qualche collegamento tra Matteo. O almeno è quanto hanno rivelato Piera Maggio e Piero Pulizzi su Facebook. A proposito del boss di Cosa Nostra, è stato individuato il suo covo ...