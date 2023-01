Chicharito Hernandez | «Amo il Chivas | ma non so se tornerò»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Le parole del, attaccante dei Los Angeles Galaxy, sul possibile ritorno al. I dettagli Javier “ha parlato del suo futuro. L’attaccante ex Real Madrid si è espresso sul possibile ritorno in Messico. PAROLE – «Amo e adoro il, c’è una grande storia trae il. Però ci sono molti fattori e ora sono nella squadra più importante degli Stati Uniti, che è un po’ come ilin Messico. Non so se, spero che la gente non mi giudichi per quel che succederà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

