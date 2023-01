(Di martedì 17 gennaio 2023) Peril 2023 segna un anno pieno di grandi cambiamenti . Per la prima volta mamma , la compagna di Mattia Zaccagni ha messo in pausa tutti i suoi impegni lavorativi per dare spazio al ...

ilmattino.it

Peril 2023 segna un anno pieno di grandi cambiamenti . Per la prima volta mamma , la compagna di Mattia Zaccagni ha messo in pausa tutti i suoi impegni lavorativi per dare spazio al figlio ...Cos'è accaduto dopo la puntatasceglie l'abito da sposa: via ai preparativi per il matrimonio. Le foto spoiler Il selfie diFerragnimostra tutto il cast, quasi al completo. Chiara Nasti e l'attaccamento morboso al figlio Thiago: «Non lo lascio a nessuno, solo alla nonna...» Per Chiara Nasti il 2023 segna un anno pieno di grandi cambiamenti. Per la prima volta mamma, la compagna di Mattia Zaccagni ha messo in pausa tutti i suoi impegni lavorativi per dare spazio ...Chiara Ferragni mostra il dietro le quinte del Festival di Sanremo. Manca sempre meno all'inizio della kermesse musicale e l'imprenditrice, ...