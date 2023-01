Chiara Ferragni lancia un caffè ispirato a Milano

Il 17 gennaio è la giornata mondiale della pizza, simbolo della cucina italiana in tutto il mondo. Difficile trovare qualcuno che non la ami, anche perché si può scegliere di moltissimi gusti e ...Sanremo 2023, la rete D.i. Re. risponde a Selvaggia Lucarelli sul compenso diDopo i pubblicitari, la stessa rete nazionale a tutela delle donne a cuiha deciso di voler donare l'intero cachet che riceverà per la co - conduzione a Sanremo 2023, ...L'influencer Valentina Ferragni ha brillato alla sua festa di compleanno con una tutina tempestata di paillettes!L'ira del prelato nasce dal fatto che Chiara Ferragni abbia annunciato che l’intero cachet che riceverà a Sanremo verrà devoluto ad un’associazione che combatte la violenza sulle donne.