Chiara Ferragni a Sanremo con gli stivali con platform | ' Vi svelo chi sono i designer che vestirò'

La data di inizio del Festival di Sanremo si avvicina sempre di più e i riflettori sono tutti puntati su: l'imprenditrice digitale è stata confermata come la co - conduttrice accanto ad Amadeus e a Gianni Morandi durante la prima e l'ultima serata. La curiosità attorno all'influncer, ...La data di inizio del Festival di Sanremo si avvicina sempre di più e i riflettori sono tutti puntati su: l'imprenditrice digitale è stata confermata come la co - conduttrice accanto ad Amadeus e a Gianni Morandi durante la prima e l'ultima serata. La curiosità attorno all'influncer, ...Sempre su Instagram, ma in una Storia, Chiara Ferragni ha svelato che ieri (16 gennaio) è stata a Parigi per scegliere i look di Sanremo. “Spero vi piaceranno”, ha aggiunto.La data di inizio del Festival di Sanremo si avvicina sempre di più e i riflettori sono tutti puntati su Chiara Ferragni: l'imprenditrice digitale è ...