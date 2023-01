Chiara Ferragni a Sanremo con gli stivali con platform | «Vi svelo chi sono i designer che vestirò…»

(Di martedì 17 gennaio 2023) La data di inizio del Festival disi avvicina sempre di più e i riflettoritutti puntati su: l’imprenditrice digitale è stata confermata come la co-conduttrice accanto ad Amadeus e a Gianni Morandi durante la prima e l’ultima serata. La curiosità attorno all’influncer, regina di Instagram, cresce sempre di più, in particolare i telespettatori si chiedono ormai da giorni cosa ladeciderà di indossare per sfilare sul palco della kermesse canora, giunta ormai alle sua 73esima edizione. Oggi, in occasione dello shooting fotografico,ne ha dato un assaggio…con glicon...

