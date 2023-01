Chi l’ha visto | anticipazioni puntata del 18 gennaio | ci sono novità su una scomparsa storica che non trova spiegazioni

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 17 gennaio 2023) Mercoledì 18ritorna su Rai 3 Federica Sciarelli, laconduttrice di Chi, proverà attraverso le inchieste dei suoi inviati a fare luce su alcuni dei casi di cronaca che attirano la curiosità del grande pubblico elontani dal vedere un epilogo. Lasarà dedicata alle interviste effettuate per fare chiarezza sulle sorelle Emanuela e Mirella, due giovanissime scomparse di cui non si ha più traccia da diverse anni. La vita di amici, genitori e parenti è rimasta in sospeso senza alcuna possibilità di andare avanti senzare una ragione alla base delladelle ragazze. Purtroppo le strade percorse dai carabinieri hannoto alcuna pista da seguire, motivo per cui risentire coloro che hanno ...