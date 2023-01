Chi è il nuovo ministro della Difesa tedesco

Leggi su formiche

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’attualedegli InterniBassa Sassonia, Boris Pistorius, sarà il, sostituendo Christine Lambrecht in seguito alle sue dimissioni. Membro dei socialdemocratici (Spd), Pistorius si è distinto negli ultimi mesi per l’attivismo contro il Cremlino dopo l’invasione russa dell’Ucraina. L’esempio significativo è l’aver reso un reato nel proprio Laender l’esibizione del simbolo Z come manifestazione del supporto alla Russia nella guerra. La lettera era diventata tristemente famosa in quanto insegna delle truppe russe che operano nel Donbass, la regione probabilmente più simbolica di questo conflitto. Esporla in luogo pubblico con finalità politiche è oggi un reato penale nella Bassa Sassonia, punibile con multe e anche con il carcere. Ulteriore ...