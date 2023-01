Chi è il factotum di Gina Lollobrigida | Andrea Piazzolla?

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il 16 gennaio 2023 si è spenta, la sua morte non mette fine al processo che vede coinvolto il suo. Scopriamo chi è l’uomo, che secondo l’accusa, nel corso degli anni avrebbe truffato l’attrice cercando di vendere oltre 350 beni di sua proprietà. Nato nel 1987,Piazzola ha conosciutonel 2009 al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.lo prese a lavorare con lei, prima comee poi come amministratore della società “Vissi d’Arte”, che gestisce il patrimonio dell’attrice, Di lui si sa che nel nel 2015 è andato a vivere a casa diinsieme alla fidanzata Adriana. I due, nel maggio del 2020, hanno avuto una figlia, ...

Corriere della Sera

... ha detto Salvatore Baiardo , già prestanome edei fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, ...sia questo anziano mafioso lo spiega lo stesso Mutolo: "Io l'ho conosciuto, aveva una ...è Salvatore Baiardo, il gelataio piemontese. La premonizione di Salvatore Baiardo si è avverata:... Baiardo, ex gelataio di Omegna , è stato per lungo tempo ildei fratelli Graviano . È ... Andrea Piazzolla, il factotum di Gina Lollobrigida: «Il nostro un rapporto simbiotico. Ora sento la sua voce» Chi è Andrea Piazzolla, l'ex assistente dell'attrice accusato di appropriazione indebita ai danni della Lollobrigida.Il factotum dell’attrice: «L’ho portata in clinica giovedì, avrei dato un rene per lei». La rabbia: «Assurdo che sia stato chiamato Rigau: il loro matrimonio era stato annullato». Gli anni felici: «Co ...