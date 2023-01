“Che schifo | vergognatevi” Bufera sul GF Vip | la brutta scena condannata dal pubblico

(Di martedì 17 gennaio 2023) La 28esima puntata ha seminato zizzania, discussioni e addirittura rotture. Le dinamiche del GF Vip 7 ora sono sicuramente all’apice, ma i telespettatori spesso si distraggono per via del pessimo esempio che gli abitanti di Cinecittà danno. Come l’attacco a Oriana Marzoli che questa notte ha generato molte critiche. Dopo lo scandalo del Marco Bellavia-gate, che è stato bullizzato da gran parte dello spiato appartamento di Cinecittà, il cast del GF Vip 7 ha continuato a trattarsi spesso male. Il rispetto, l’empatia e in particolare l’educazione mancano spesso all’appello tra vipponi. Lacontro Oriana Marzoli ha indignato la rete. GF Vip, ladel cibo e le proteste delÈ lei uno dei pilastri indiscussi di questa edizione e, finalmente, lo ha ammesso anche Alfonso Signorini e così ha determinato la fine ...

Fanpage.it

... "CapiscoChatGPT sia un progetto ai suoi esordi, ma forse la cosa terrificante delle IA è... Questa canzone fa". L'artista ha continuato: "In futuro ChatGPT potrà forse creare una ...Anche brani "nello stile di Nick Cave": questa era la richiesta di Mark, un fan neozelandese,poi ha pensato di chiedere al vero Cave cosa ne pensasse. "It sucks", fa, ha scritto nell' ... Nick Cave litiga con ChatGPT: Le canzoni che scrive fanno schifo. L ... Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Inconveniente con i pennarelli agli Australian Open per i giocatori che hanno vinto i match del primo turno. Il caldo ha giocato brutti scherzi a tutti. Inizio travagliato per gli Australian Open 2023 ...