“Che schifo” Caos al GF Vip | Antonella scoppia in lacrime ma Oriana la smaschera

(Di martedì 17 gennaio 2023) GF Vip,Fiordelisi piange per Dana Saber. Come molti sanno la modella italo-marocchina è uscita definitivamente dalla Casa più spiata d’Italia. È successo nella puntata di ieri, lunedì 16 gennaio, durante la quale la 29enne ha ottenuto il 28% dei voti a favore perdendo la sfida contro Nicole Murgia (29%) e Nikita Pelizon (43%). Gli immuni invece sono stati Davide Dal Moro, Luca Onestini, Antonino Spinalbese e Attilio Romita. Quando Dana Saber è stata costretta a uscire – per lei nessun biglietto di rientro – si sono alzate alcune urla di giubilo. Evidentemente non erano poi in molti ad aver legato con l’italo-marocchina. TuttaviaFiordelisi ha trovato ingiusto il comportamento dei coinquilini e così ha sbottato contro chi ha esultato. La spadaccina di Salerno ha poi detto che chi ha urlato dovrebbe vergognarsi. Dopo la diretta ...