Che botta! Chiesa corre e... travolge il massaggiatore bianconero

Eurosport IT

Momento divertente (un po' meno per il protagonista dello scontro...) al 47' di Napoli - Juve: Chiesa corre palla al piede senza accorgersi ...'È una delle cosemi fa stare più male. È stata una bruttaper me, cerco di non pensarci' . Per fortuna non è mancato il sostegno della compagna Giulia Belmonte con cui il cantante è molto ... Coppa del Mondo 2022/2023 - Sarrazin di testa sulle reti, che botta ... Un passo indietro in cambio di una vicepresidenza alla Regione Lazio. Adesso è Alessio D'Amato ad offrirla alla candidata del M5s ...REPORTAGE METEO E CLIMA. Siamo ormai sul finire dell’incredibile mese di gennaio 1963, tutto il Centro-Nord Italia è al gelo da venti giorni e sul ...