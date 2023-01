Chat GPT e il dilemma della mamma di Gennaro

Leggi su fmag

(Di martedì 17 gennaio 2023) Si è fatto un gran parlare diGPT e di intelligenza artificiale. Come sempre, travalicando i fatti per cavalcare uno storytelling di quelli che piacciono al grande pubblico mezzo media. Così uno dei founder delbot, Sam Altman, diventa protagonista di un racconto leggendario: spaventato dal futuro, con la sua creatura prova a rispondere alla “domanda più difficile di tutte: come finirà il mondo?”. Di fatto, la piattaforma che risponde “in maniera naturale” ai quesiti che gli vengono posti online altro non è che un risponditore automatico. Un algoritmo performante e clamorosamente preciso, che può contare su una quantità di dati imbarazzante, ma pur sempre un algoritmo. Che risponde, quindi, a una determinata richiesta svolgendo una serie di istruzioni per restituire un risultato diverso a seconda dell’input immesso. Questo per dire che ...