Charlie Kaufman ha girato un corto con lo smartphone Galaxy S22?

Leggi su screenworld

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’acclamato sceneggiatore e cineasta(Essere John Malkovich) ha recentemente realizzato un nuovometraggio, denominato Jackals & Fireflies;esclusivamente con un Samsung. Il risultato finale sembra parecchio interessante ed il tutto è testimoniato dal primo trailer rilasciato online nelle scorse ore. Nel corso degli anni ci sono stati diversi film girati con i telefoni. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l’iPhone era lo strumento prediletto e quindi sorprende, e non poco, vedere un nome noto comescegliere un telefono Samsung e non un tanto decantato I-phone (come fece invece Park Chan-wook con Life is But a Dream,tutto con l’I-Phone 13 Pro) Ad ogni modo, il ...