“C’erano anche loro” Aereo precipitato in Nepal | la scoperta choc dal registro dei passeggeri

(Di martedì 17 gennaio 2023) Sono finite le speranze di trovare superstiti fra le persone a bordo dell’incon 68e quattro membri di equipaggio. L’incidente del velivolo ATR72 è avvenuto il 15 gennaio a Pokhara, famosa meta turistica a 200 chilometri dalla capitale Katmandu, da dove era partito. “Finora abbiamo raccolto 68 corpi. Stiamo cercando altri quattro corpi… Preghiamo per un miracolo. Ma le speranze di trovare qualcuno vivo sono nulle”, ha detto Tek Bahadur KC, capo del distretto di Taksi, dove l’. Lo schianto è avvenuto poco prima dell’atterraggio. Sull’, operato dalla Yeti Airlinesese37 uomini, 25 donne, tre bambini e tre neonati, ha riferito l’autorità per l’aviazione civile ...

