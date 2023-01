Cenere del camino | 10 usi alternativi assolutamente da conoscere

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 17 gennaio 2023)del: 10 usi che deviUna volta, tanti anni fa, prima che nei negozi facessero la loro comparsa i detersivi industriali, i panni si lavavano con la lisciva.del: la lisciva La lisciva si faceva con ladella legna. Se in casa hai uno una stufa, questa non ti mancherà di certo. Anziché buttarla via, può essere una buona idea (anche di risparmio, in questi tempi che si annunciano molto grami) adoperarla come facevano le nostre bisnonne, ovvero per lavare la biancheria. Gli “ingredienti” per preparare la lisciva non sono certo complicati. Oltre alla, infatti, basta procurarsi della semplice e umile acqua di rubinetto. Chiaro che essendo queste le componenti, il costo della lisciva è praticamente ...