Agenzia ANSA

"Ho cantato molto con Placido Domingo e ho avuto un rapporto bellissimo con lui, non ho mai visto succedere queste cose": lo ha affermato da, soprano e Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, in merito alle nuove accuse di molestie lanciate contro il celebre tenore da una cantante spagnola in un programma televisivo ...'Parte del lungo processo di 'guarigione' della fondazione - ha aggiunto, sovrintendente di Fondazione Arena di Verona - dal risanamento del 2018 al biennio pandemico, è ritrovare ... Cecilia Gasdia, 'conosco Placido Domingo, mai viste molestie ... (ANSA) - MADRID, 17 GEN - "Ho cantato molto con Placido Domingo e ho avuto un rapporto bellissimo con lui, non ho mai visto succedere queste cose": lo ha affermato da Cecilia Gasdia, soprano e ...E' la Banca di Credito Cooperativo di Verona e Vicenza lo sponsor principale della Stagione lirica 2023 del Teatro Filarmonico di Verona, che apre il 22 gennaio con Le Nozze di Figaro di Mozart, con s ...