Cava de’ Tirreni | allerta meteo | domani scuole chiuse

(Di martedì 17 gennaio 2023) A seguito dell'avviso didi colore arancione emesso dalla Protezione Civile Regionale tenuto conto dei fenomenirologici avversi previsti dalle ore 09:00 dimercoledì 18 gennaio 2023 e fino alle ore 09:00 di giovedì 19 gennaio 2023, il Centro Operativo Comunale, convocato dal Sindaco dide'Vincenzo Servalli, in considerazione dei fenomenirologici previsti con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale di forte intensità e venti forti sud-occidentali con raffiche, ha deciso la CHIUSURA DI TUTTE LEdi ogni ordine e grado anche per la giornata di mercoledì 18 gennaio. Inoltre, resterannovia Cinque, il Cimitero, i parchi e ville comunali.

