Catania | ufficiale | preso De Respinis

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nella prima parte della stagione in corso, con il Sangiuliano City, l’attaccante ha collezionato 9 presenze in Serie C

Sportitalia

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "News", "item": "https://www.itasportpress.it/- news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": preso De ...... tramite una nota. 'Le operazioni di volo sono temporaneamente sospese a causa di un incidente occorso ad un aeromobile dell'Aeroclub diin fase d'atterraggio - riportava la nota - . UFFICIALE Catania, ai saluti il difensore Pino Voci di Città sarà per lui una nuova opportunità per crescere ulteriormente e imparare nuove cose. Catania, torna in gruppo Litteri; ufficiale l’arrivo di De Respinis - 17/01/2023 Il Catania vince in ...Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Amedeo De Respinis, nato a Magenta (Milano) il 13 luglio 1993. Nella prima parte della stagione in ...