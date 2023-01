Cassano | ' ' Allegri doveva dimettersi dopo Napoli - Juve' ' Il

Liberoquotidiano.it

Intervenuto in diretta su Twitch nell'ultima puntata della Bobo Tv, Antoniodice la sua sul 5 - 1 del Napoli alla Juve e sul tecnico ...... quindi sulla formazione bianconera guidata da. Queste le parole dell'ex difensore, che già alla Bobo Tv aveva sparato a zero sulla Juventus in coppia con l'amico, in diretta a '90mo ... Juventus, Allegri massacrato da Cassano: "Ha solo c..." In mezzo a degli esaltanti ottavi di finale di Coppa Italia e ad un derby di Milano che vale il primo titolo stagionale, la Supercoppa Italiana, si sono disputate 9 delle 10 gare della 18ª giornata de ...Antonio Cassano ancora una volta scatenato alla BoboTv. Anche l'alleato di Allegri finisce nel mirino: le sue parole sono durissime.