Casa Vianello compie 35 anni | quel tipo di amore è al capolinea | vedi Totti e Ilary Per rinverdirlo | vedrei bene Meloni e Crosetto

(Di martedì 17 gennaio 2023) In questi giorni un’amica mi ha fatto notare che il 17 gennaio 2023 si celebra un importanteversario: i 35dalla prima puntata dalla più famosa situation comedy italiana:con Sandra Mondaini e Raimondo, andata in onda per 16 stagioni e 338 episodi, dal 1988 al 2007. Non me ne frega, ho pensato inizialmente, poi però dentro di me è cresciuto un piccolo sintomo di preoccupante nostalgia. Lo stesso che mi ha colpito quando sono ritornati di moda gli Abba, un gruppo pop svedese che ai tempi ho ignorato con un pizzico di rockettaro disprezzo. Così l’ho fatto, ho rivistola prima puntata e soprattutto ho rivisto il tormentone finale nel lettone matrimoniale,lo in cui Sandra scalcia sotto le coperte, strillando “che barba! che noia! ...

Il Fatto Quotidiano

... in comune accordo con Alfonso Signorini che ha comunque provato a farla rimanere nellaper ...che ha sempre provato in ogni modo di dire quello che pensa di lei e l'ex compagna di Edoardo...1988 - Su canale 5 alle ore 19.05, viene trasmessa la prima puntata di, con un successo tale che l'ultima puntata della sitcom sarà mandata in onda (nel 2007) dopo 16 stagioni e 337 ... Casa Vianello compie 35 anni: quel tipo di amore è al capolinea, vedi Totti e Ilary di Giuliano Orlando Non è stata una serata fortunata sul ring del Turning Stone & Casino di Verona nel distretto di New York, nella riunione firmata dalla Top Rank di Bob Arum per i due ...Daniele Priori 13 gennaio 2023 Una vita da tata in tv per Giorgia Trasselli e un sogno nel cassetto: passare da tata a investigatrice per dar luogo a un vero colpo di teatro. Trentacinque anni, del re ...