Cartella clinica Messina Denaro | in che modo il diritto di cronaca è stato valicato

(Di martedì 17 gennaio 2023) Matteo, ritenuto a tutti gli effetti capo di Cosa Nostra e latitante da trent’anni, èarrelunedì 16 gennaio 2023 presso laprivata La Maddalena di Palermo, dove si era recato per ricevere “terapie mediche”. Al di là di foto e immagini che girano, stralci di quello che è accaduto sono trapelati dalle parole delle forze dell’ordine coinvolte nell’operazione. La notizia è finita automaticamente su tutti i giornali così come ci è finita – in molti casi – la. Il documento èpubblicato valicando quelle che sono le regole deontologiche – stabilite nero su bianco tramite la Carta di Perugia – che inquadrano la procedura corretta, in ambito giornalistico, ...

Secondo una ricostruzione fatta a caldo ieri mattina, la primapresentata è quella compilata il 24 novembre 2020. Ma non a Palermo. La prima diagnosi - sempre intestata ad Andrea ...... è stata trovata senza l'apparecchio acustico; le due querele - in cui si indaga per lesioni gravissime ed omicidio colposo - hanno portato al sequestro dellaed alla richiesta dell'... La cartella clinica di Messina Denaro, operato due volte: "Regalava l'olio ai medici" Il medico che era al servizio di Messina Denaro è stato sottoposto ad indagine nell'ambito dell'arresto del capo della mafia.Quanto conta il diritto di cronaca e quanto la tutela dei dati sanitari personali di qualcuno Nel caso di Matteo Messina Denaro, arrestato ieri, sembra aver prevalso il diritto di cronaca in alcuni c ...