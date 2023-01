Cartapesta | il duo torna con l’intimo singolo Scarpe

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 17 gennaio 2023), duo tra i più originali e profondi della nuova scena indipendente, inaugura il 2023 con il nuovo, intimo e intriso di speranza per il futuro Un canto liberatorio, un inno da urlare a squarciagola rivolto a chi si sente inadeguato e non si accorge di quanto serva tempo e fatica per costruire qualcosa di solido nella vita, descritta come una salita dove è necessario indossare un indumento consono. Troppe volte ci soffermiamo a provare invidia nei confronti di chi si mostra come persona socialmente arrivata quando non sappiamo se si tratta di una visione distorta, una maschera che nasconde il dolore altrui. Per migliorarsi e raggiungere degli obiettivi l’unica competizione fruttuosa è quella con noi stessi con la filosofia dei piccoli passi che porta a costruire delle fondamenta stabili in grado di non crollare ...