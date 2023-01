Caro carburanti | oggi ultimo tavolo tecnico per evitare lo sciopero

(Di martedì 17 gennaio 2023) Con la firma del presidente Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento, i gestori degli impianti continuano ad essere delusi. Nel mirino rimangono ancora le pesanti ...

... confermeranno lo sciopero , dello stesso parere il vicepresidente della Fegica Roberto Di Vincenzo, che afferma che sul"continua lo scaricabarile del governo". " Il testo del ...Secondo l'analisi del Centro Studi di AutoScout24 , il più grande marketplace automotive online pan europeo, ilinizia ad avere un impatto sulle abitudini quotidiane di utilizzo dell'... Caro carburanti, decreto trasparenza: un mese per adeguare i cartelloni Il governo ha tenuto a rimarcare che l’obiettivo del decreto sulla trasparenza non è screditare la categoria quanto piuttosto tutelare “la gran parte dei benzinai che si sta comportando in maniera cor ...L'Antitrust ha avviato istruttorie con ispezioni nei confronti di Eni, Esso, Ip, Kuwait Petroleum Italia e Tamoil. L'Autorità ha riscontrato irregolarità nell'applicazione alla pompa di un prezzo dive ...