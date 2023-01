Caro carburanti - I benzinai non revocano lo sciopero

Leggi su quattroruote

(Di martedì 17 gennaio 2023) Le associazioni di rappresentanza dei gestori degli impianti di carburante si sono confrontate di nuovo con il governo, ma l'incontro di oggi pomeriggio si è rivelato interlocutorio e loproclamato negli scorsi giorni per la fine di gennaio rimane confermato, in attesa dell'esito di un'altra riunione prevista per giovedì 19. "Durante l'incontro non c'è stato nessun impegno concreto, i verbi continuano a essere coniugati al futuro e al condizionale. Per il momento non c'è niente che ci possa far dire che loè revocato", ha affermato il presidente di Fegica, Roberto De Vincenzo, al termine del tavolo tenutosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la presenza del ministro Adolfo Urso, del capo di Gabinetto dello stesso dicastero, Federico Eichberg, e del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. Il nuovo ...