Carenza di farmaci | Schillaci rassicura | «Non serve fare scorte Trenta quelli mancanti»

(Di martedì 17 gennaio 2023) Per ladi«il problema davvero reale è sumedicinali. Seguiamo la questione e c’è un tavolo aperto». Lo ha detto all’Adnkronos Salute il ministro della Salute, Orazio, al termine della sua informativa sul tema in Commissione Affari sociali alla Camera. Sui«gli italiani possono stare tranquilli, non» ha assicurato: «Comunicazione allarmistica» In Commissione Affari sociali della Camera, il ministro ha osservato che sul tema delladei«bisogna anche constatare che la comunicazione allarmistica di questi giorni sta generando quella che tecnicamente si chiama ...

RaiNews

