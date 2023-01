(Di martedì 17 gennaio 2023) Gerrydomani non deve avere grandi impegni per pranzo. Domani, alle 14 di New, le 22 di Riad, guarderà Milan - Inter dal suo, con la maglia rossonera10. Si sapeva, non ...

La Gazzetta dello Sport

Perché non è qui L'assenza dia Riad si spiega con i suoi impegni di lavoro - il Milan è solo uno degli asset strategici per RedBird - ma anche con l'impronta che ha voluto dare alla sua ...Una scelta che si inserisce in un ciclo, quello dei profeti, iniziato l'anno scorso dopo che... Nel sussidio sono anche indicati due testimoni del dialogo: ilAugustin Bea (1881 - 1968) ... Cardinale negli Usa, tiferà dal suo ufficio di New York con la "numero 10" Il porporato australiano era la vera guida dei "conservatori". Senza di lui, diventa sempre più concreta l'eventualità di un futuro Conclave all'insegna della continuità con l'attuale pontificato ...Da sempre il padre generale dei Gesuiti viene appellato come “papa nero”. Ma quando il Papa è un gesuita, come nel caso di Francesco ...