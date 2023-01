Carburanti | Urso “Spero in confronto sereno per migliorare il decreto”

(Di martedì 17 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'obiettivo del tavolo è il riordino del settore, che ha bisogno assolutamente di una manutenzione significativa sotto vari aspetti, anche in base alle richieste di modifica migliorativa rispetto allegge che è già in Parlamento. L'intenzione del Governo è ascoltare e, accogliere le richieste che possono essere in piena sintonia rispetto al dare maggiore trasparenza sulla dinamica dei prezzi per contenere ogni tentativo di speculazione”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, al termine dell'incontro con i sindacati sulla questione. “C'è sempre disponibilità alle modifiche, ma deve partire tutto dal Parlamento. Credo sia giusto garantire serenità a questo settore. Il tavolo comunque andrà avanti perchè noi riteniamo che sia strategico e ci ...

