Capodanno ad Amici | Cattelan svela il dietro le quinte | “Piangevano e si scusavano | l’hanno combinata grossa”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Alessandroè approdato adnel corso del pomeridiano probabilmente più complicato di questa edizione, quella del-Gate. Nonostante il clima teso però è riuscito a essere ildi sempre. Ha dato dell’Orsetto del Cuore a Jore, ha ironizzato su Niveo che secondo lui si ispirerebbe troppo a Calcutta e Ariete (“si vede che ti piacciono Calcutta e Ariete, ma il problema è che ci sono già“); e ha paragonato Aaron a Damiano dei Maneskin. quello che vediamo noi vs quello che vede Ale22 pic.twitter.com/ZmVARBPH04 — ??????????.tesoro, spacca. (@SpacePinguina) January 15, 2023 Tornato in radio su Radio Deejay ha così potuto raccontare quello che ha vissuto negli Studi Elios. “Sono arrivato lì, c’erano tutti che, si ...

Witty TV

@blogtivvu_com Cosa è successo ad22 la notte diDopo la noce moscata spunta la nuova (brutta) ipotesi della rete! 😱 Fateci sapere la vostra opinione tramite i commenti qui ...... continuando: 'Tra poco la ricorderemo con tantie colleghi, con tutto il patrimonio immenso ... La vita in diretta, l'inviata racconta: 'Condizioni dell'attrice peggiorate da' Dunque, ... Il caso notte di Capodanno 16 gennaio - Amici Clip | Witty TV Su TikTok con un lungo sfogo Valeria Mancini di Amici 22 rompe il silenzio sul Capodanno-gate. Le sue parole Il Capodanno-gate di Amici 22 continua ad attirare l’attenzione mediatica e i più si chiedo ...Nel day time di oggi di Amici 22 vi è stata una reunion post Capodanno in casetta e i ragazzi sono apparsi divisi in 2 gruppi. Video Witty Tv ...