Campobello di Mazara TP | covo di Messina Denaro individuato e perquisito dai carabinieri del Ros

E' adi,nel Trapanese,paese del favoreggiatore Giovanni Luppino, in manette insieme al capomafia. Il nascondiglio è nel centro abitato. Le ricerche sono state coordinate dal ...2023 - 01 - 17 08:22:02 Nel covo non sono state trovate armi Non sono state trovate armi, come apprende l'Adnkronos, nel covo del boss Matteo Messina Denaro adi, nel trapanese. I ...08:15 – Il nascondiglio in cui stava Matteo Messina Denaro, arrestato ieri, in una clinica di Palermo mentre si recava per degli esami clinici, è nel centro storico di a Campobello di Mazara, piccolo ...PALERMO. Il boss Messina Denaro si nascondeva a Campobello di Mazara, nel trapanese, paese del favoreggiatore Giovanni Luppino, finito in manette ieri insieme al capomafia. È lì, nel covo scoperto dai ...