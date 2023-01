Campobello di Mazara | imbarazzo e poche parole intorno al covo di Messina Denaro ' lui'

La Repubblica

Viaggio nella città di 13mila abitanti su cui si concentrano ora gli occhi di tutto il mondo. Strade senza nome, fino a poco tempo fa, intitolate di recente a Pio La Torre, Ninni Cassarà e Piersanti ..E proprio l'analisi degli ultimi spostamenti, dopo che è stato perquisito il covo adi(Trapani) , sarà al centro delle indagini degli inquirenti. Viagra, abiti e sneakers di lusso e ricevute di ristoranti nel covo di Messina Denaro. Il proprietario è Andr… Matteo Messina Denaro ha trascorso gli ultimi sei mesi della sua latitanza in un appartamento a Campobello di Mazara. Ecco come viveva il boss della mafia.Cosa c'era nel covo del boss Matteo Messina Denaro Sneakers griffate, vestiti di lusso, un frigorifero pieno di cibo, ricevute di ristoranti, pillole per potenziare le prestazioni ...