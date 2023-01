Campania | proroga allerta meteo – a Pozzuoli scuole chiuse anche domani

Regione Campania

In conseguenza delladell'allerta meteo arancione per l'intera giornata di mercoledì 18 gennaio 2023 - con ... La Protezione Civile della Regioneha prorogato, fino alle ore 9 di giovedì ...Allerta meteo in. In conseguenza delladell'allerta meteo arancione per l'intera giornata di mercoledì 18 gennaio 2023 - con previsione, tra l'altro, di precipitazioni diffuse, anche a carattere di ... 17/01/2023 - Proroga Allerta meteo Arancione fino alle ore 9 di ... In conseguenza della proroga dell'Allerta meteo arancione per l'intera giornata di domani, mercoledì 18 gennaio - con previsione, tra l'altro, di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovesci e ...METEO, PROTEZIONE CIVILE REGIONE CAMPANIA: PROROGATA ALLERTA PREVISTI TEMPORALI, VENTI ANCHE MOLTO FORTI CON RAFFICHE E MAREGGIATE ATTENZIONE A DISSESTO IDROGEOLOGICO: La Protezione Civile della Regio ...