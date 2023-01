Campania | Covid-19 | il bollettino di oggi 17 gennaio

(Di martedì 17 gennaio 2023) Come di consueto l’Unità di Crisi dellaha divulgato i dati ufficiali relativi aldi, martedì 172023, sull’andamento del Coronavirus in regione. Di seguito i dati delodierno aggiornati alle 23.59 di ieri: Positivi del giorno: 1.081di cui:Positivi all’antigenico: 994Positivi al molecolare: 87 Test: 12.726di cui:Antigenici: 9.908Molecolari: 2.818 Deceduti: 4 (*) nelle ultime 48 ore Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575Posti letto di terapia intensiva occupati: 17Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)Posti letto di degenza occupati: 323 (*) Posti lettoe Offerta privata ‘‘ Segui ZON.IT su Google News.

Aumentano i nuovi positivi e risale anche la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.081 positivi su 12.726 tamponi esaminati , 839 in più di ieri con 8.776