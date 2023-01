(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Giuliosupera il milione e mezzo di imponibile. Aboubakarnon arriva a 10mila. I duesononelle dichiarazioni deipubblicate sul sito dellae relative al 2022, anno fiscale 2021. Si tratta di dati ancora parziali, mancano diversia partire dalla premier Giorgia Meloni, e relativi per adesso a Montecitorio e non al Senato. Tra i dati resi pubblici ci sono quelli del presidente dellaLorenzo Fontana: un appartamento con garage a Verona, la comproprietà di altri due appartamenti, uno a Verona e l’altro a Bruxelles, e un imponibile di 98.630 euro. L’ex premier e leader del M5S Giuseppe Conte dichiara un fabbricato a Roma, come abitazione principale, ...

Adnkronos

...dell'iscrizione all'albo professionale (se si è un libero professionista) o la visura(nel ... Chi desidera aprire un contoFineco ha bisogno unicamente di un documento d'identità valido , ...... l'"safety bill", arrivata a Westminster, per la prima volta, a marzo dello scorso anno quando premier era ancora Boris Johnson verrà finalmente approvata. Oggi comincia alladei Comuni ... Camera, online redditi deputati: Tremonti e Soumahoro agli antipodi Aboubakar Soumahoro non arriva a 10mila. I due deputati sono agli antipodi nelle dichiarazioni dei redditi pubblicate sul sito della Camera e relative al 2022, anno fiscale 2021. Si tratta di dati ...17 GEN Pixel Fold, ecco come sarà il pieghevole di Google: spunta il modellino online 16 GEN OPPO Find X6 appare dal vivo ... nuovo MechWarrior in arrivo nel 2024 Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 ...