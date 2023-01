Cambi | euro poco mosso a 1 | 0820 dollari

(Di martedì 17 gennaio 2023) ROMA –rispetto al dollaro questa mattina sui mercati valutari: la moneta unicapea è sata a 1,con un calo dello 0,02%. Rispetto allo yen l’passa di mano a 139,5300 con un aumento dello 0,28%. La Borsa di Milano (-0,7%) rallenta e indossa la maglia nera inpa. Piazza Affari è appesantita dalle banche mentre mostra i muscoli Leonardo (+4), dopo un report di Goldman con la raccomandazione Buy sul titolo. Lo spread tra Btp e Bund sale a 186 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,04%. In fondo al listino principale Banco Bpm (-2,5%) e Fineco (-2,3%). Tra le banche sono in flessione anche Intesa (-2,1%), Unicredit (-1,6%) e Mps (-1,2%). Vendite anche sulle utility con il prezzo ...

