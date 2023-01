Calzature SUÈI | modernità | contemporaneità e un design unico

Leggi su lilymag

(Di martedì 17 gennaio 2023), brand italiano che opera nel settore della moda per donna, propone al mercato internazionale scarpe e accessori di alta qualità come guanti, borse e copricapi dal. Il nome del marchio nasce dall’idea dellaer e fondatrice, che divide la sua vita tra tre continenti, di progettare all’insegna del motto “solo le scarpe uniche sono insostituibili”. Da questo slogan italiano prende origine il nome: “Solo la Scarpa Unica È Insostituibile”. Il layout utilizzato per il prodotto è al tempo stesso flessibile ed efficiente, consentendo la realizzazione di idee innovative grazie ad una continua ricerca e sperimentazione nel campo del pellame; per le creazioni, ad esempio, viene usata pelle per fodere con ioni d’argento, pelle di pesce e si usano tecniche innovative per la stampa, che ...