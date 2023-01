Calendario F1 2023 | le date di tutte le gare del nuovo Mondiale

(Di martedì 17 gennaio 2023) Novità Las Vegas, tornano Qatar e Cina, fuori, oltre ovviamente alla Russia, anche la Francia. Queste le principali novità deldella F1 per la stagione, che ci si attende potrà essere davvero entusiasmante. La Red Bull e Max Verstappen chiamati a difendere i due titoli consecutivi dall’assalto di Mercedes e Ferrari in quella che si preannuncia come una lotta a tre. Occhio però ad Alpine, McLaren e Aston Martin che vogliono avvicinarsi ai top team. Di seguito ecco l’elenco completo con le, ben ventiquattro, di unlunghissimo ed estenuante.F15 marzo: Gp Bahrain 19 marzo: Gp Arabia Saudita 2 aprile: Gp Australia 30 aprile: Gp Azerbaijan 7 maggio: Gp Miami 21 maggio: Gp Emilia Romagna 28 maggio: Gp Monaco 4 giugno: Gp Spagna 18 giugno: Gp ...

SoldiOnline.it

dei dividendi Per farsi un'idea di quanto si può ottenere con i dividendi, è bene consultare ildividendi, in quanto in base alla propria strategia è sempre consigliabile ...Il campionato, con i suoi tredici appuntamenti, toccherà quattro continenti, con nove gare da disputarsi in Europa, una in Africa, una in Asia, una in Nordamerica e una in Sudamerica. Data ... Interpump, il calendario 2023: bilancio e trimestrali Calendario ufficiale F1 2023: tutte le date, i circuiti e il dettaglio degli orari italiani di prove libere, qualifiche e gare del campionato Formula 1 2023 ...Bordighera. Il calendario degli eventi di Bordighera prosegue con un nuovo appuntamento del XXXVII Inverno Musicale. Domenica 22 gennaio alle 16, presso il Teatro del Palazzo del Parco, l’Orchestra ...