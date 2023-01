Calendario F1 2023 | confermata l' esclusione della Cina | saranno 23 i GP

La Gazzetta dello Sport

È una comunicazione da leggere in chiave Gran Premio di Cina, quella diffusa dalla Formula 1. Ovvero, la conferma che ilsi compone di 23 Gran Premi , nelle date originariamente previste. Una puntualizzazione che, indirettamente, risponde alle indiscrezioni di colloqui avviati, nelle scorse settimane, ...Forse per l'alto numero di contagi nel Paese, con uno scarno comunicato ufficiale la Formula 1 ha preferito confermare che non ci sarà più alcuna modifica al. Resterà dunque un lungo ... F1, confermato il calendario 2023: il GP di Cina non sarà sostituito Adesso è ufficiale: non ci sarà nessun rimpiazzo nello slot del 16 aprile, inizialmente riservato al GP Cina. Il calendario F1 2023 resta a 23 gare, ma sarà comunque il più lungo di sempre ...Un’uscita di scena inattesa, un sorteggio ancor meno atteso, un Andy Murray in grado di guastare tutti i piani. Per Matteo Berrettini Melbourne, in chiave Australian Open, è durata appena due giorni e ...