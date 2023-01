(Di martedì 17 gennaio 2023) Roberto, ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, vuoletutti che l’autonomia«non è la bandiera elettorale della Lega, ma quello che serve a questo Paese». Con tutte le garanzie che ci saranno, spiega in un’intervista al Corriere. Servirà per lo più un anno per fare le cose per bene, con una Cabina di regia che vedrà coinvolto «il gotha del costituzionalismo e dell’economia italiana, perché andranno definiti quali sono i diritti sociali e civili dei cittadini: voglio vedere, quando si saprà chi parteciperà ai lavori, chi avrà ancora dubbi». Dubbi che in verità affiorano anche nella maggioranza.dice di averne parlato con Berlusconi «e mi ha assicurato che non c’è nessun ripensamento ma che la riforma va fatta bene, e a lui come a Tajani dico che ci sono due canali ...

Linkiesta.it

racconta che non è vero che la Lega che vuole fare in fretta per vincere le Regionali. "Ho presentato il mio testo il 29 dicembre all'esame degli uffici necessario perché approdi in ...La sfida dell'autonomia può e deve essere raccolta anche nel Sud, ma la bozzaè ... Laè che dal Pd sono nate molte 'costole', a sinistra e a destra, ma nessuna è stata in grado di ... Calderoli prova a convincere gli alleati sulla necessità dell’autonomia differenziata Il ministro per gli Affari regionali spiega che servirà per lo più un anno per fare le cose per bene, con una Cabina di regia che vedrà coinvolto «il gotha del costituzionalismo e dell’economia italia ...«L’Italia non deve essere divisa». A suonare la carica per la modifica dell’attuale formulazione della riforma dell’Autonomia differenziata voluta dalla Lega è ...