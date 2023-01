Calciomercato Udinese | partono gli assalti a Deulofeu e Beto

(Di martedì 17 gennaio 2023) Non è un momento felice in casa. La squadra di Sottil, partita a razzo, sta attraversando una profonda crisi con l'ultima vittoria datata 3 ottobre 2022, undici gare senza successi e due sconfitte in fila con Juventus e Bologna...

CalcioNapoli24

Secondo il Corriere dello Sport il 22enne spezzino avrebbe attirato su di sè le attenzione di Sassuolo, Atalanta, Empoli e, tutte disposte a subentrare ai ciociari nel caso in cui il ragazzo ...Ecco tutti gli acquisti ufficiali della sessione di gennaio in Serie A fino a oggi, ...Dortmund) Ritorno in Serie A per l'attaccante classe 2002 che ha indossato la maglia dell'... Calciomercato Napoli, TMW - Doppio affare Beto e Samardzic dall'Udinese: obiettivi dell'estate L'Udinese diventa di proprietà americana. È questa l'indiscrezione lanciata in mattinata da Tuttosport, secondo cui la famiglia Pozzo avrebbe definito la cessione del club friulano - e di una quota ...Il Napoli ha già tutto predisposto per il doppio colpo di calciomercato direttamente dalla Serie A: due i profili individuati, nella stessa squadra. Le ultime settimane dell’Udinese sono state molto ...