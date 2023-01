Calciomercato Serie A LIVE | il Torino vuole Viti | la Cremonese pensa a Cutrone e lascia partire Ascacibar

(Di martedì 17 gennaio 2023): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulinvernale con aggiornamenti ora dopo ora: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione di Calcio News 24. MARTEDI’ 17 GENNAIO, saluta: l’argentino torna ufficialmente all’Estudiantes (CLICCA QUI) Lecce: ufficiali le partenze di Bistrovic e Cetin (CLICCA QUI): BallardiniBertolacci per il centrocampo grigiorosso (CLICCA QUI): contattato il Nizza per(CLICCA QUI) Zapata, oltre ...

... cartelloneSportweek intervista Alessandro Lucci, l'agente di calciatori come Dzeko, Scamacca, Bonucci , Florenzi, Cuadrado, Kulusevski, Olivera e tanti altri, dallaA alla ...Non sorride nemmeno la Salernitana, dopo gli otto gol subiti contro l'Atalanta costati la panchina a Davide Nicola, con i campani proposti incadetta a quota 4, come lo Spezia però corsaro ... Calciomercato LIVE: tutte le trattative e le news di oggi Il Napoli potrebbe cedere uno dei suoi attaccanti a un altro club di Serie A: ecco l'ultima indiscrezione di calciomercato sui partenopei.Il Cesena ha ingaggiato il laterale di centrocampo Mattia Mustacchio. Arriva a titolo temporaneo dalla Pro Vercelli con diritto di opzione in favore del club bianconero. Nato a Chiari il 17 maggio 198 ...