Calciomercato Milan | pronto un super contratto | gioia per i tifosi

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il, una volta rientrato in Italia da Riad, proverà a chiudere in maniera positiva un’importante operazione di mercato. Testa allacoppa, ma anche al mercato. Domani ilscenderà in campo a Riyad per battere l’Inter e vincere così lacoppa italiana. Paolo Maldini e Frederic Massara, invece, sono al lavoro per cercare di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il Milanista

Eccole sue dichiarazioniDomani a Riyad ildi Stefano Pioli affronterà l'Inter di Simone Inzaghi. In palio la Supercoppa Italiana. Stefano - Pioli -.itI rossoneri, che nelle ultime ...Domani c'è il derby- Inter a Riad in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana. Giovedì torna la Coppa Italia con Atalanta - Spezia, Lazio - Bologna e Juventus - Monza. Nella GALLERY le prime ... Calciomercato Milan / Voci su un colpo folle: “Può arrivare gratis” | News Le parole di Stefano Pioli prima della sfida tra Milan e Inter Vigilia di Supercoppa Italiana per Inter e Milan, che mercoledì 18 gennaio alle ore 20 si affronteranno a Riyad per il primo trofeo stagi ...Milan, arrivano ulteriori indiscrezioni in merito ad un'operazione di mercato che verrà effettuata presumibilmente la prossima estate. Vediamo quale.