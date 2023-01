Calciomercato Inter | Kessie per Brozovic | cosa manca

Leggi su zon

(Di martedì 17 gennaio 2023) Attualmente i nerazzurri viaggiano al quarto posto in classifica di Serie A, a 10 lunghezze dal Napoli capolista. Come si è potuto notare, però, ciò che effettivamenteall’di Simone Inzaghi è un centrocampista di peso che faccia da filtro nei confronti delle sortite offensive degli avversari. Troppo spesso, infatti, la milanese si è fatta trovare scoperta in mezzo al campo. Ne sono manifesto i 24 gol subiti fino ad ora in questo girone d’andata, peggior difesa tra le prime 10 squadre del campionato, al pari della Fiorentina di Italiano che, però, è al decimo posto in classifica. È proprio per questo che i nerazzurri sembrano aver fiutato il colpo dilow cost: Frank-Brozo L’idea di mercato che stravolge ...