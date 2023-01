Calcio | nuova maglia per la Nazionale da Adidas | “Azzurri squadra iconica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – “presenta oggi la sua prima collezione per le Nazionali Italiane di, creata in collaborazione con la Federazione Italiana GiuocoA partire dal 1° gennaio 2023, come già anticipato nei mesi scorsi,è partner ufficiale della Federazione Italiana Giuocoe veste le Nazionali Azzurre (maschili, femminili, futsal, beach soccer e e-sports)”. Lo ricorda una nota dell’azienda sportiva. Bjorn Gulden, Chief Executive Officer di, afferma che “l’’Italia è una delle Nazionali più famose e di successo nella storia del. Siamo molto orgogliosi di dare ufficialmente il benvenuto alla Federazione Italiana Giuocoe a tutte le sue squadre nella famigliae non vediamo l’ora di ...