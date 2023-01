Calcio | Lazio Turn over in Coppa Italia | si candida Maximiano

e Bologna hanno deciso di mettere all'asta le maglie indossate dai calciatori di entrambe le compagini sulla piattaforma internazionale Match Worn Shirt e il ricavato verrà devoluto in favore ...L'intero ricavato dell'operazione sarà devoluto alla sezionedell'Admo, che presto aprirà una nuova sede a Roma proprio intitolata a Sinisa Mihajlovic per ricordare il coraggio e l'altruismo ...Molti supporter interisti non gli avevano perdonato quel sorriso isterico apparso sul suo volto proprio in occasione della sfida di campionato tra Lazio e Milan della scorsa stagione: dopo il gol ...È la seduta pomeridiana della Lazio di Maurizio Sarri a Formello a due giorni dal match degli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna all'Olimpico. L'allenatore prepara la rivoluzione di formazione e ...