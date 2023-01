Calcio femminile | insulti razzisti a Rafiat Folakemi Sule – ?

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Indegnie beceri a, giocatrice del Vicenza durante la partita contro il Jesinabeceri di natura razzista: il, purtroppo, non ne è immune. A farne le spese è stata, durante la partita di Serie C tra Vicenza e Jesina. Dagli spalti, due persone dagli spalti, un uomo e una donna sostenitori del Jesina, le hanno gridato contro: «Bestia! Sei scura, bestia». Parole disgustose che hanno trovato la risposta della presidentessa Erika Maran e della società maschile. MARAN – «Qua si va oltre la giustizia sportiva. Mi muoverò a livello penale, vista la gravità dell’episodio. Non erano molti i tifosi della Jesina accorsi allo ...